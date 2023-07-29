Reuters: США выделяют Тайваню пакет военной помощи на 345 млн долларов

США объявили о предоставлении Тайваню военной помощи в размере 345 млн долларов, который в будущем должен помочь Тайваню в противостоянии с Китаем, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Белого дома говорится, что пакет военной помощи будет включать вооружение, а также программы обучения тайваньской армии. По словам источников в Пентагоне, Вашингтон отправит переносные зенитно-ракетные комплексы, средства разведки и наблюдения, огнестрельное оружие и ракеты.

Сообщается, что новый пакет является дополнением к почти 19 млрд долларов, которые Тайвань потратит на покупку самолетов F-16 и других основных систем вооружения. Своевременному выполнению этого контракта по поставкам оружия препятствуют проблемы с логистическими цепочками, которые начались во время пандемии COVID-19 и усугубились из-за давления на глобальную оборонную промышленность, вызванного вторжением России в Украину.

По мнению экспертов, переброска запасов оружия на Тайвань сейчас, до начала нападения, является одним из уроков, которые США извлекли из российского вторжения в Украину.

Лю Пэнъюй, представитель посольства Китая в Вашингтоне, заявил в пятницу, что Пекин "категорически против" военных связей США с Тайванем.

"США должны прекратить продавать оружие Тайваню и прекратить создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе", - добавил Лю.

Помощь США Тайваню

США поддерживают Тайвань и оказывают ему военную помощь. На этом фоне обострилось противостояние между Вашингтоном и Пекином.

По данным разведки Соединенных Штатов, Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня, однако пытается избежать такого хода событий, и предпочел бы мирное воссоединение.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что война за Тайвань была бы разрушительной, ведь конфликт повлияет на мировую экономику так, как мы не можем вообразить. Также Остин анонсировал дополнительную помощь Тайваню в сфере безопасности.