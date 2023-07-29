Президент ЮАР призвал Путина возобновить "зерновую сделку"

На встрече лидеров стран Африки с Владимиром Путиным, посвященной войне в Украине, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал российского диктатора восстановить Черноморскую зерновую инициативу, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит заявление президента ЮАР, которое опубликовал сайт Кремля.

"В тот момент, когда мы слушали ваше (Путина – ред.) выступление сегодня, когда вы реагировали на некоторые элементы наших предложений, мы вот что отметили. В частности, вы говорили о зерне. Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков".

Президент ЮАР также заявил, что руководители африканских стран "пришли сюда не для того, чтобы просить какие-то "дары" для Африканского континента".

"Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили бесплатно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача – добиться каких-то поставок такого характера" , – сказал Рамафоса.

Напомним:

Африканский Союз 28 июля призвал немедленно возобновить соглашение при посредничестве ООН, которое позволяет Украине экспортировать миллионы тонн зерна, которое было приостановлено по приказу России.