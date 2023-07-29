В Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте удара ракет

В Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте удара ракет

Количество пострадавших не изменилось: 7 взрослых и 2 детей, сообщает Деловая столица.

В Днепре после трех ночи чрезвычайники завершили поисково-спасательные работы. К делу приступили коммунальщики, информирует начальник ОВА Сергей Лысак.

"Трудная для области ночь. Сначала ракетные удары по Днепру. А уже ночью враг продолжил свой террор. Бил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии последовал по самому Никополю и Марганецкой общине. Последствия выясняют. Но главное – местные жители цели", — эмоционирует руководитель области.
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В Днепре количество пострадавших не изменилось. Травмированы 9 человек, среди которых двое детей. Кроме атакованных админздания и многоэтажки есть еще повреждения. Это 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие – двухэтажные. Зацепило и 3 административных сооружения и 7 автомобилей.

"Лично видел, как работают все службы. Слаженно и с желанием помочь каждому. Спасибо им за это, — комментирует Сергей Лысак. — Знаю – сложно, но мы выстоим. Те же, кто предоставлял преступные приказы, выполнял их и искренне радовался нашей беде., получат свое. Ведь зло всегда возвращается к тем, кто его несет".

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