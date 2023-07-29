Возвращение налоговых проверок: к чему готовиться бизнесу с 1 августа

30 июня ВР окончательно приняла законопроект 8401 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения. Закон вступит в силу с 1 августа 2023 года, сообщает Новое время.

В целом, законопроект 8401 в базовом виде восстанавливает ту налоговую систему, которая существовала до начала полномасштабного вторжения рф. В частности, будут возобновлены налоговые проверки.

Об этом рассказал адвокат ЮФ Ильяшев и Партнеры Дмитрий Лазебный.

Возвращение налоговых проверок

Возвращаются налоговые проверки с определенными особенностями. На период с 1 августа 2023 года до прекращения или отмены военного положения на территории Украины документальные внеплановые проверки проводятся исключительно по обращению налогоплательщика или по следующим основаниям.

Эксперт отмечает, что законопроект связывает проведение документальных и фактических проверок с безопасностью условий их проведения.

Проверки могут быть проведены при условии:

— доступа, допуска к территориям, помещениям и другому имуществу, которые связаны с объектами налогообложения налогоплательщиков;

— допуска к документам о финансово-хозяйственной деятельности, полученных доходах и расходах, связанных с исчислением и уплатой налогов;

— проведение инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств, снятие остатков товарно-материальных ценностей, наличности.

"В случае наличия соответствующих ограничений, проверки останавливаются до завершения действия таких обстоятельств или устранения препятствий для проведения проверки по решению руководителя органа контроля. Такие обстоятельства останавливают течение срока проведения проверки с последующим возобновлением ее проведения на неиспользованный срок" , — объясняет Дмитрий Лазебный.

Что будет с документальными плановыми проверками

Законопроект также предусматривает, что документальные проверки, которые были начаты и не завершены до 24 февраля 2022 года, кроме проверок, для которых установлен мораторий, возобновляются на неиспользованный срок.

Возвращаются и плановые проверки. Временно, на период с 1 августа 2023 года до прекращения или отмены военного положения, в план-график проведения документальных плановых проверок, могут быть включены только налогоплательщики в сферах:

— производства или реализации подакцизной продукции;

— организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес);

— финансовых, платежных услуг.

Эксперт напоминает, что формирование плана-графика проведения документальных плановых проверок и внесение изменений в него осуществляются без учета требований, предусмотренных в НК Украины (в НК предусмотрены определенные правила формирования плана-графика, к примеру: к проведению документальных плановых проверок отбираются налогоплательщики, которые имеют риск неуплаты налогов и сборов, невыполнение другого законодательства).

После вступления в силу законопроекта 8401 предприятие (например, по игорному бизнесу) может попасть в план-график проверок.