ОГП до сих пор не понимает мотивов российского теракта в Еленовке

Следствие не может понять, по каким мотивам был совершен теракт, приведший к гибели украинских военнопленных на территории колонии в оккупированной Еленовке в июле 2022 года, рассказал заместитель начальника департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Тарас Семкив, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Семкив в эфире Радио Свобода.

"К сожалению, не можем понять, по каким мотивам это сделано.

Очевидно, что это военное преступление. Российская Федерация цинично нарушает нормы международного гуманитарного права.

Она обязана обеспечить соответствующую защиту военнопленным, которыми были люди, находившиеся в Еленовке, но этого не было сделано, поэтому трудно сейчас говорить о мотивах, по которым они это сделали: была ли это ненависть к нашим военнослужащим за сопротивление вооруженной агрессии, или какие-то личные мотивы.

Но очевидно, что было совершено военное преступление, здесь ни у кого нет никаких сомнений".

Офис генпрокурора до сих пор не имеет данных о точном количестве погибших и раненых в Еленовке, поскольку Украина пока не имеет доступа к этой территории для расследования.

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