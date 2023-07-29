Британская разведка рассказала об активизации боев на двух участках фронта
Британская разведка сообщает, что за последние 48 часов на юге Украины наблюдается активизация боевых действий на двух участках фронта, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 29 июля.
Сообщается, что к югу от Орехова боевые действия сосредоточены возле села Роботино, в зоне ответственности 58-й общевойсковой армии России.
"В восьмидесяти километрах на восток украинские войска разгромили подразделения 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России и захватили село Старомайорское", – говорится в обзоре
Между тем, как отмечается, на севере другие подразделения воздушно-десантных войск РФ продолжают наступательные операции в Серебрянском лесу к западу от Кременной, но не достигли значительных успехов.
На днях разведка Британии обратила внимание, что в последнее время Россия усилила свои войска на юге Украины новыми вертолетами Ка-52, эти машины ранее повлекли значительные потери для Украины.