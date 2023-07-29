Глава МИД Италии: бесплатное зерно из РФ для Африки не поможет выйти из кризиса

Разрешение России бесплатно поставлять зерно в Африку не является правильным путем выхода из кризиса, вызванного выходом РФ из Черноморской зерновой инициативы, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Ansa.

"Мы настаиваем на продолжении диалога по зерновому коридору. Мы поддерживаем дипломатические действия Турции", – сказал Таяни.

По его словам, в основном африканские народы платят цену за приостановление соглашения.

"Путь, предложенный Путиным, то есть "мы пришлем вам зерно бесплатно", не является правильным. Если мы не вернемся к соглашению, цены на зерно вырастут", – подчеркнул министр.

Как известно, во время российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге Путин пообещал поставить бесплатное зерно шести африканским странам. Он заявил, что в ближайшие месяцы "РФ бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна и обеспечит бесплатную доставку".

По словам российского президента, зерно получат Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканская республика и Эритрея.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

В Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины. Также об этом предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.