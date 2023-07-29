Зеленский поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
Бойцов Сил специальных операций поздравил с профессиональным праздником Президент Украины, Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский, сообщает Деловая столица.
Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.
"Вы выполняете широкий спектр боевых задач в самых опасных и сложных условиях. Умело противостоите российскому агрессору, не имея препятствий, которые не смогли бы преодолеть!"
Благодарю всех вас за победу, героическое исполнение служебного долга и самопожертвование! Слава Силам специальных операций Вооруженных сил Украины!" — написал Владимир Зеленский и разместил в корреспонденции подборку фотографий героической ратной работы военнослужащих ССО.