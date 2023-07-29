ГУР: В Крыму диверсанты взорвали склад боеприпасов оккупантов
В Казачьей бухте оккупированного Крыма поздно вечером 28 июля взорвался склад боеприпасов оккупантов, сообщила украинская военная разведка, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает ГУР.
Взрыв произошел около 22 часов 28 июля.
По данным ГУР, свидетели слышали два взрыва и звуки дальнейшей детонации боеприпасов.
На место происшествия проехало несколько машин скорой помощи и полиции.
Разведка отмечает, что в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты оккупантов.
Достоверно известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии состоялись на "временном складе" боекомплекта рашистов.
Разведка обнародовала видео со взрывом и детонацией.
Справка: Казачья бухта расположена в 15 километрах от центра Севастополя.