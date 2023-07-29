Спецназовцы СБУ намолотили "Солнцепек" и еще кучу российской бронетехники

Спецназовцы СБУ намолотили "Солнцепек" и еще кучу российской бронетехники

Спецназовцы СБУ во взаимодействии с собратьями-артиллеристами ВСУ намолотили 255 россиян и еще около 30 единиц техники и других целей, сообщает Деловая столица.

Спецназначители СБУ подытожили работу за неделю.

За последнюю неделю воины Центра спецопераций "А" СБУ набили дронами-камикадзе достаточно враждебных целей, чтобы от этой статистики "пригорело" и у российского командования:

  • ТОС "Солнцепек"
  • 13 танков разных модификаций
  • 8 артиллерийских систем и 2 РСЗО
  • 2 системы ПВО и 3 РЭБ
  • 11 бронеавто и 32 единицы автомобильной техники
  • 1 комплекс видеонаблюдения
  • 28 оборонительных сооружений и 4 огневых позиции

Также спецназовцы СБУ во взаимодействии с собратьями-артиллеристами ВСУ "намолотили" 255 россиян и еще около 30 единиц техники и других целей.

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