Спецназовцы СБУ намолотили "Солнцепек" и еще кучу российской бронетехники

Спецназовцы СБУ во взаимодействии с собратьями-артиллеристами ВСУ намолотили 255 россиян и еще около 30 единиц техники и других целей, сообщает Деловая столица.

Спецназначители СБУ подытожили работу за неделю.

За последнюю неделю воины Центра спецопераций "А" СБУ набили дронами-камикадзе достаточно враждебных целей, чтобы от этой статистики "пригорело" и у российского командования:

ТОС "Солнцепек"

13 танков разных модификаций

8 артиллерийских систем и 2 РСЗО

2 системы ПВО и 3 РЭБ

11 бронеавто и 32 единицы автомобильной техники

1 комплекс видеонаблюдения

28 оборонительных сооружений и 4 огневых позиции

Также спецназовцы СБУ во взаимодействии с собратьями-артиллеристами ВСУ "намолотили" 255 россиян и еще около 30 единиц техники и других целей.