Спецназовцы СБУ намолотили "Солнцепек" и еще кучу российской бронетехники
Спецназовцы СБУ во взаимодействии с собратьями-артиллеристами ВСУ намолотили 255 россиян и еще около 30 единиц техники и других целей, сообщает Деловая столица.
Спецназначители СБУ подытожили работу за неделю.
За последнюю неделю воины Центра спецопераций "А" СБУ набили дронами-камикадзе достаточно враждебных целей, чтобы от этой статистики "пригорело" и у российского командования:
- ТОС "Солнцепек"
- 13 танков разных модификаций
- 8 артиллерийских систем и 2 РСЗО
- 2 системы ПВО и 3 РЭБ
- 11 бронеавто и 32 единицы автомобильной техники
- 1 комплекс видеонаблюдения
- 28 оборонительных сооружений и 4 огневых позиции
Также спецназовцы СБУ во взаимодействии с собратьями-артиллеристами ВСУ "намолотили" 255 россиян и еще около 30 единиц техники и других целей.