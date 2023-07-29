Зеленский приехал на передовую к бойцам ССО
Президент Владимир Зеленский поехал на передовую, чтобы поздравить Силы специальных операций с профессиональным праздником, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Зеленский в Facebook.
"Бахмутское направление, передовые позиции Сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу.
Заслушал доклад командира, пообщался с военными. Очень мощные, очень результативные.
Хотя деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь - только со временем, но выполнение вами, ребята, задач ради Украины действительно героическое".