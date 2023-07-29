Взрывы в суде Киева: ДБР сообщило о подозрении правоохранителям

Подозрение получили три работника СИЗО и два военнослужащих НГУ, сообщает Деловая столица.

‚ДБР сообщило о подозрении пяти правоохранителям из-за взрывов в Шевченковском районном суде Киева, по информации прессслужбы силовиков.

Государственное бюро расследований в сжатые сроки установило обстоятельства и причины инцидента в Шевченковском суде Киева, который произошел 5 июля 2023 года. Проведена судебная военная экспертиза, экспертизы веществ, которые установили остатки в камере фигуранта веществ, идентичных тем, которые повлекли за собой взрыв.

В результате работники ДБР сообщили о подозрении пяти правоохранителям. В результате их служебной халатности погиб подозреваемый, который успел ранить взрывными устройствами несколько полицейских.

"Подсудимый долгое время готовился к бегству из-под стражи. Сообщники передавали ему в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями под видом лекарства. Мужчина кустарно изготовил так называемый "пояс шахида" и несколько самодельных взрывных устройств. Он планировал взорвать их в помещении. панику" , — детализируют в ДБР.

Правоохранители установили, что во время пребывания в СИЗО и перевозке подозреваемого в суд ответственные должностные лица ГУ "Киевский следователь изолятора" и Нацгвардии не производили его личный обыск и не проверяли вещи. В камере, где содержался мужчина, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ, в том числе гексогена. Они идентичны тем, что были использованы в помещении Шевченковского суда.

В настоящее время пяти правоохранителям сообщены о подозрении. Три работника СИЗО подозреваются в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет. Два военнослужащих НГУ подозреваются в нарушении уставных правил караульной службы по ст. 418 ч.3. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Устанавливаются другие лица, способствовавшие в совершении преступления. Процессуальное руководство осуществляет Специальная прокуратура в области обороны центрального региона.