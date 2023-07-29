У Зеленского рассказали, к чему готовиться в этом отопительном сезоне

Советник главы ОПУ рассказал, к чему украинцам готовиться в этом отопительном сезоне, сообщает Деловая столица.

Михаил Подоляк прогнозирует, что следующая зима может быть сложнее предыдущей, сообщает "24 Канал".

По его словам, украинцам нужно запасаться павербанками, зарядными станциями и не прятать вещи, позволяющие выживать. Подоляк считает, что следующая зима может быть сложнее предыдущей, поскольку энергосистеме Украины нанесен значительный ущерб.

"Энергетические системы не закапывались ни у нас, ни в США, ни в Европе. Ведь никто не считал, что современная война может идти из-за атаки на энергетическую инфраструктуру. То есть на то, чтобы людей, современных детей оставить без света, отопления и т.д. мы это понимаем. Первое – энергетический штаб четко оценивает риски, которые нужно нивелировать. Второе – ищем возможности изготовить. Относительно трансформаторов – что-то производится, ищем возможность докупить, что производится не в Украине" , — отметил Михаил Подоляк.

Высокопоставленный чиновник считает, что украинцам не стоит прятать вообще все, что позволяет выживать во время войны. Пока война не завершится – все нужно держать под рукой. Это очень важно.