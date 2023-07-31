В Чехии начали конфисковывать активы российского олигарха Евтушенкова

В Чехии начали конфисковывать активы российского олигарха Владимира Евтушенкова, попавшего под санкции за войну РФ против Украины, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

По данным чешского телеканала CTV, российский олигарх тайно контролирует компанию по производству электрических компонентов и владеет гостиницами в Чехии. В частности, пятизвездочный отель Savoy Westend в Карловых Варах.

Именно отель Savoy Westend стал первым активом Евтушенкова, который конфисковало Управление финансового анализа Чехии. В последние годы гостиницу посещали известные российские политики, художники и бизнесмены. Некоторые из них сейчас находятся также в санкционных списках.

Однако, как отмечает CTV, чешские власти могут делать исключения из антироссийских санкций. На данный момент они сделали это в 33 случаях. В частности, компания CEZ просила предоставить возможность вести бизнес с некоторыми инжиниринговыми компаниями.

Санкции против Евтушенкова

Владимир Евтушенков - один из самых богатых людей России. Он глава совета директоров и владелец 64% акций российской корпорации "Система", разрабатывающей для российского вооружения системы управления и связи, а также радиотехническое оборудование.

В 2021 году компания, входящая в "Систему", начала серийное производство военных беспилотников.

Евтушенков находится в санкционных списках Украины, Британии, Австралии, Новой Зеландии, а с июня этого года и в списке Чехии.