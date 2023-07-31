В Минобороны Италии заговорили о "политическом решении" войны: реакция ОП

Министр обороны Италии Гуидо Крозето заявил о возможности политического, а не военного завершения войны в Украине из-за якобы "тупика" на фронте. В Украине такое заявление итальянского министра приняли с критикой, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Министр Крозето в интервью Corriere della Sera заявил о якобы "тупике" на фронте в Украине, который заставляет его задуматься о долговременных сроках завершения войны. Таким образом, министр, вероятно, намекнул на необходимость переговоров между Украиной и РФ.

"Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, столкнулось с рядом трудностей. Российские окопы осложняют наступательные действия. Поэтому может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта" , - сказал он.

В ответ на такое заявление в Офисе президента сказали, что министр действительно прав, когда говорит о необходимости принятия "политического решения".

"Это решение очень простое и известное: 1. Решение о разблокировании предоставления Украине авиации, включая самолеты F-16. 2. Решение о разблокировании передачи дальнобойных ракет. 3. Решение об увеличении поставок современных систем ПРО и ПВО" , - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что россияне должны быть выбиты с территории Украины военным путем, а российское вторжение - потерпеть фиаско.