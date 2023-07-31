ISW объяснил, почему в России молчат об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль дал указание российским "военкорам" не освещать перебои в работе критически важных наземных линий связи, это касается и удара Сил обороны по Чонгарскому мосту, сообщает Украинская правда.

По мнению аналитиков, отсутствие реакции российских так называемых военкоров на украинский удар по Чонгарскому мосту является заметным перегибом в российском освещении войны в Украине и может свидетельствовать о том, что Кремль дал указание российским "военкорам" воздерживаться от освещения таких тем.

В институте напоминают, что Вооруженные силы Украины объявили 29 июля, что Силы обороны успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту.

ISW не наблюдал никакого обсуждения среди российских "военкоров" украинского удара или продвижения ими заявления коллаборанта и гауляйтера оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо о том, что российские войска перехватили 12 украинских крылатых ракет Storm Shadow, которые были нацелены на мост.

При этом, отмечается в отчете, российские "военкоры" отреагировали на украинский удар по Чонгарскому мосту 22 июня широким возмущением и беспокойством.

"Военкоры" РФ регулярно комментируют как успешные, так и якобы неудачные украинские удары по российской логистике.

Ранее ISW уже оценивал, что отдельные российские "военкоры" могут формировать свое освещение войны в Украине способом, более благоприятным для кремлевских нарративов, из-за страха наказания со стороны Кремля.

Однако, отмечают эксперты, общий страх перед наказанием Кремля вряд ли привел бы к такому почти повсеместному отсутствию освещения важного события, и более вероятно, что причиной этого стало конкретное указание Кремля не освещать перебои в работе критически важных наземных линий связи.

В обзоре отмечают, что президент России Владимир Путин лукаво представил продолжающееся контрнаступление Украины как препятствующее перспективам переговоров.

Он обвинил Украину в том, что она начала широкомасштабное контрнаступление, чтобы Россия не могла обсуждать прекращение огня, пока ее войска защищаются от украинских атак.

Специалисты напоминают, что российские войска почти непрерывно осуществляли атаки в Луганске и вокруг Донецка еще до того, как началось украинское контрнаступление, и об этом Путин, конечно же, не упоминал.

В отчете указывается, что украинские силы проводили контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта, а на некоторых направлениях достигли значительных успехов.

Ключевые выводы ISW за 30 июля