ВСУ нанесли удары по 9 районам сосредоточения врага – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны поразили с неба и земли 9 районов сосредоточения личного состава оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 31 июля.

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных, 42 авиационных удара и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

За сутки произошло более 20 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности, пострадали Сеньковка и Бучки Черниговской области; Середина-Буда и Прогресс в Сумской области и Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового на Харьковщине. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Новомлинску, Западному, Кондрашовке, Купянску и Кисловке Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку на Луганщине и Торскому, Спорному, Берестову и Раздоловке Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Клищиевка, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Александрополь, Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Победы. Противник обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Георгиевка и Остро Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в Старомайорском районе. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Змиевки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дмитровка, Берислав, Веселое, Антоновка, Херсон, Берегово и Огромное Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 2 района сосредоточения личного состава врага.