ВСУ уничтожили более 246 тысяч российских военных – Генштаб

С начала полномасштабного российского вторжения ВСУ уничтожили более 246 тысяч военных РФ. В частности, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали почти 500 окупантов, а также 6 танков, 21 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.23 ориентировочно составили: