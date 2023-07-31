ВСУ уничтожили более 246 тысяч российских военных – Генштаб

ВСУ уничтожили более 246 тысяч российских военных – Генштаб
Фото: Facebook

С начала полномасштабного российского вторжения ВСУ уничтожили более 246 тысяч военных РФ. В частности, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали почти 500 окупантов, а также 6 танков, 21 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 246190 (+490) человек ликвидировано,
  • танков - 4211 (+6),
  • боевых бронированных машин - 8188 (+10),
  • артиллерийских систем - 48164816 (+21),
  • РСЗО - 699 (+1),
  • средств ПВО - 460 (+1),
  • самолетов - 315 (+0),
  • вертолетов - 311 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4017 (+6),
  • крылатых ракет - 1347 (+0),
  • кораблей /катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7292 (+17),
  • специальной техники - 715 (+4).

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