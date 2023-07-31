ВСУ уничтожили более 246 тысяч российских военных – Генштаб
С начала полномасштабного российского вторжения ВСУ уничтожили более 246 тысяч военных РФ. В частности, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали почти 500 окупантов, а также 6 танков, 21 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 246190 (+490) человек ликвидировано,
- танков - 4211 (+6),
- боевых бронированных машин - 8188 (+10),
- артиллерийских систем - 48164816 (+21),
- РСЗО - 699 (+1),
- средств ПВО - 460 (+1),
- самолетов - 315 (+0),
- вертолетов - 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4017 (+6),
- крылатых ракет - 1347 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 7292 (+17),
- специальной техники - 715 (+4).