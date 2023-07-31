Россияне ночью обстреляли Харьков из С-300, пострадавший – ОВА

Около полуночи россияне ракетами С-300 обстреляли Харьков. Зафиксированы попадания на территории гражданского предприятия. Один человек пострадал.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате попадания на территории предприятия произошел пожар. Ранен и был госпитализирован 61-летний охранник.

Вместе с этим в поселке Большой Бурлук Купянского района около полуночи российская ракета С-300 попала в город частного домохозяйства, поврежден частный дом и гараж. Без пострадавших.

Также вчера вечером оккупанты нанесли удары по селу Шейковка Изюмского района. Поврежден частный дом. Погибла 74-летняя женщина. Женщина 53 лет и 76-летний мужчина получили ранения.

Кроме того, за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Чугуевского, Богодуховского и Купянского районов. В Волчанске повреждены 4 жилых дома, получил ранение 84-летний мужчина.