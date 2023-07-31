РФ готовится к новым ракетным ударам: Гуменюк назвала признаки

Российские оккупанты, скорее всего, готовятся к новым обстрелам Украины﻿. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Деловая столица.

"Активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. Это говорит о том, что враг и собирает разведывательные данные, и может готовиться к мощным атакам на будущее, поскольку мы наблюдаем, что враг и стратегическую авиацию начинает подтягивать, и готовиться к определенным маневрам" , — сказала она.

По словам Гуменюк, хоть и россияне и не вывели в море ракетоносители, но в пунктах базирования корабли "абсолютно готовы", и вывести их могут в течение часа.

Также, добавила она, оккупанты могут бить из бухт.