ВСУ объяснили тактику наступления под Бахмутом: Маневры, а не лобовые атаки

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Вооруженные Силы Украины не используют тактику лобовых атак. Об этом он заявил в комментарии каналу CNN, сообщает Лига.net.

По его словам, украинские воины постепенно продвигаются вперед вокруг Бахмута.

Он отметил, что ВСУ в целом удавалось отвоевывать сотни метров в день и освобождать километры территории каждую неделю.