Кабмин выделил средства на восстановление энергетики к отопительному сезону

На восстановление и подготовку энергетики к отопительному сезону выделены средства в размере 10 млрд грн, а также международная помощь - в размере 897 млн долларов и 166 млн евро.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Экономическая правда.

"Для восстановления, ремонтов и защиты объектов энергетики только Госагентству по восстановлению выделили 10 млрд грн. Также получаем помощь США в размере 897 млн долларов - это средства на генераторы, газотурбинные электростанции, трансформаторы. Работает европейский Фонд энергетической поддержки Украины, в рамках которого получено уже 166 млн евро" , - подчеркнул глава правительства.

По словам Шмыгаля, средства на восстановление, ремонт и защиту объектов энергетики есть, важно вовремя провести все запланированные мероприятия.

Он напомнил, что с мая работает созданный правительством штаб по подготовке к отопительному сезону.

Также глава правительства отметил, что в украинских газохранилищах хранится 11,7 млрд куб. м газа (80% от запланированных объемов), а на складах имеем 1,5 млн тонн угля из запланированных 1,8 млн тонн.