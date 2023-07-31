Польский министр: Беларусь помогает мигрантам преодолевать ограждения на границе

Беларусь обеспечивает мигрантов оборудованием для преодоления ограждений на польской границе. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, сообщает Европейская правда.

По его словам, ситуация на границе Польши с Беларусью остается напряженной, а "нападения на польских пограничников – охранников и солдат – со стороны групп агрессивных иностранцев происходят ежедневно".

"Белорусские спецслужбы не только доставляют мигрантов в пограничную зону, но и предоставляют им оборудование для нелегального перехода (лестницы, болторизы) и штурма польских пограничников (камни, кирпичи, брусчатка)" , – отметил Жарин.

Как убежден министр, "продолжается гибридная операция со стимулированным, искусственным миграционным давлением", и Польша "подвергается постоянным нападениям". Он также считает, что это "часть российского плана дестабилизации Европы, в частности восточного фланга НАТО".