Китай и Грузия в понедельник выступили с совместным заявлением об установлении между ними стратегического партнерства, одного из самых высоких уровней межгосударственных отношений, сообщает Укринформ.

В документе отмечается, что договоренности о стратегическом партнерстве достигнуты во время шестидневного визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в КНР, который завершится 1 августа.

Согласно заявлению, Китай и Грузия усилят взаимодействие в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также будут теснее координировать свои действия по международным делам.

В начале заявления обе стороны подтвердили свое уважение суверенитету, независимости и территориальной целостности всех стран. При этом Грузия заявила о твердом соблюдении ею принципа одного Китая, а вот упоминание или намек о поддержке китайской стороной территориальной целостности Грузии, пятая часть которой с 2008 года оккупирована Россией, отсутствует.

Согласно документу, Грузия поддерживает китайский путь модернизации и считает, что Китай предлагает человечеству новый путь развития, учитывая, что стороны выразили готовность обмениваться опытом в государственном управлении, усилить политические консультации на высоком уровне и расширять связи между центральными и местными органами власти. и обмен опытом между политическими группами и партиями.

В экономической сфере стороны приветствовали постоянный рост двусторонней торговли в последние годы и высказались за оптимизацию ее структуры, расширение видов продукции и увеличение экспорта грузинских товаров и услуг в Китай.

Грузинская сторона, среди прочего, подтвердила поддержку китайской инициативы "Один пояс, один путь", а в ходе визита Гарибашвили было подписано несколько межправительственных документов, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества в рамках этой инициативы.

Вопросы торговли, инвестиций, развития инфраструктуры и другие экономические направления сотрудничества стороны договорились подробно обсудить во время следующего заседания Китайско-Грузинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Китайская сторона пообещала изучить возможность предоставления Грузии льготных кредитов для реализации социальных и инфраструктурных проектов.

Что касается партнерства по международным делам, Грузия заявила о поддержке трех китайских инициатив глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизационной инициативы, а также готовности активно участвовать в их реализации.