Ким: Почему пока не разминируют порты Николаева

Пока в Николаеве не собираются разминировать порты, но власти работают над этим вопросом. На это есть две причины, среди которых и российские обстрелы территорий в области, заявил в эфире телемарафона глава областной военной администрации Виталий Ким, сообщает Зеркало недели.

По его словам, этот вопрос пока не актуален. В то же время проблема с разминированием важна.

«Мы не планируем сейчас приступать к разминированию портов, хотя этот вопрос важен, и мы по нему работаем. К обсуждению с ОВА присоединились Военно-морские силы ВСУ. Вместе удалось определить инструменты для разминирования акватории» , – уточнил Ким.

Руководитель ОВА отметил, что речь о разминировании портов не идет, поскольку Николаевщина сейчас не приобщена к «зерновой сделке». Кроме того, российские оккупанты до сих пор находятся на Кинбурской косе, поэтому почти каждый день обстреливают Очаковскую и Куцурубскую общины.

Также Ким добавил, что россияне прицельно не атакуют николаевские порты. Но они выпускают ракеты по жилым районам, где отсутствуют промышленные и военные объекты.