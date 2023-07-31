Авиакатастрофа с руководством МВД в Броварах: следствие отвергло две версии

Следствие по авиакатастрофе в Броварах, в результате которой погибло руководство Министерства внутренних дел, отвергло версии о посягательстве на государственных деятелей и диверсии. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин, сообщает Укринформ.

"Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения" , - сказал он.

Генпрокурор напомнил, что в начале расследования стражи порядка выдвинули такие версии, как сбивание летательного аппарата, конфликтная ситуация на борту судна, ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия и покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию.

В ближайшее время, по словам Костина, правоохранители обнародуют результаты досудебного расследования по этому делу.

"Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время" , - сказал он.

Костин напомнил, что расследование проводят специалисты межведомственной следственной группы в составе главных следственных управлений ДБР и СБУ. К работе привлекли специалистов компании Airbus Helicopters, представителей Министерства обороны, Нацполиции и Нацгвардии.

Следствие собрало все необходимые технические документы, завершается проведение необходимых экспертиз. Благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3D-моделирование полета, отметил генпрокурор.