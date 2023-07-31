Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу, есть жертвы – МВД (Обновлено)

Российские оккупанты утром 31 июля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

"Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Сейчас на месте происшествия работают все необходимые службы" , – говорится в сообщении.

В МВД призвали находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

В то же время "Суспільне Днепр" со ссылкой на очевидцев сообщает о попадании в многоэтажку.

Обновлено. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил﻿, что город атаковали двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами вероятно люди, работающие спасатели и полиция.

"Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар. По состоянию на 10:15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Спасатели тушат огонь и разбирают завалами. Там еще могут быть люди", - сообщил министр.

Продолжаются спасательные работы.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями попадания ракеты в многоэтажку.