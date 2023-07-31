76% евреев Израиля поддерживают продажу Украине систем ПВО - опрос
Украинское посольство в Израиле заказало опрос у Geocartography Knowledge Group, результаты которого показали, что около 76% евреев Израиля поддерживают предоставление Иерусалимом разрешения на продажу Украине системы ПВО. Против таких соглашений высказались 24% респондентов, говорится в материалах исследования, о которых сообщает Israel Hayom, сообщает Зеркало недели.
Тем временем посол в Иерусалиме Евгений Корнийчук напомнил, что в ближайшее время в Умани ожидается прибытие тысяч еврейских паломников. Но Украина не может гарантировать их безопасное пребывание там.
"Все разговоры о зеленых коридорах бессмысленны, потому что мы не можем поручиться за их безопасность", - подчеркнул Корнийчук.
Поэтому посол снова напомнил, что нашей стране необходимы системы, которые будут защищать от российских баллистических ракет.
"Если Израиль не хочет помочь защитить украинцев, возможно, он хотел бы защитить своих граждан?", — подчеркнул дипломат