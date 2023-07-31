76% евреев Израиля поддерживают продажу Украине систем ПВО - опрос

Украинское посольство в Израиле заказало опрос у Geocartography Knowledge Group, результаты которого показали, что около 76% евреев Израиля поддерживают предоставление Иерусалимом разрешения на продажу Украине системы ПВО. Против таких соглашений высказались 24% респондентов, говорится в материалах исследования, о которых сообщает Israel Hayom, сообщает Зеркало недели.

Тем временем посол в Иерусалиме Евгений Корнийчук напомнил, что в ближайшее время в Умани ожидается прибытие тысяч еврейских паломников. Но Украина не может гарантировать их безопасное пребывание там.

"Все разговоры о зеленых коридорах бессмысленны, потому что мы не можем поручиться за их безопасность" , - подчеркнул Корнийчук.

Поэтому посол снова напомнил, что нашей стране необходимы системы, которые будут защищать от российских баллистических ракет.