Rheinmetall завершает обучение украинцев для работы на заводе в Украине

На заводе, который немецкая оружейная компания Rheinmetall вскоре откроет в Украине, будут работать граждане Украины, которые сейчас проходят обучение в Германии.﻿ Об этом заявил руководитель компании Армин Паппергер, сообщает Экономическая правда.

"Для работы будут использованы украинцы, которые сейчас еще проходят обучение в Германии" , - сообщил Паппергер.

По его словам, завод в Украине будет запущен в эксплуатацию уже в скором времени.

"Мы хотим начать работать после летних каникул" , - сказал руководитель компании.

Отмечается, что в войне против России украинцы делают ставку на боевые машины пехоты Marder, основные боевые танки Leopard, самоходные гаубицы и военные грузовики, в производстве которых участвовал Rheinmetall. Зенитная система Gepard, которую также используют украинцы, была разработана дочерней компанией Rheinmetall в 60-х годах.

Соответственно, важно придерживаться максимально коротких расстояний до объектов ремонта и обслуживания. Rheinmetall хочет открыть ремонтные центры в Украине, чтобы танки и другая военная техника могли быть приведены в форму на месте.