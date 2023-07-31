В Дании могут запретить акции с сожжением Корана

Дания рассматривает возможность запретить акции протеста, на которых сжигают Коран или другие религиозные тексты, из соображений безопасности и дипломатии, сообщает Европейская правда.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Дании, хотя защита свободы выражения взглядов имеет решающее значение, такие протесты приносят пользу экстремистам и представляют угрозу безопасности.

В датском МИД отметили, что хотят рассмотреть возможность вмешательства в некоторые протесты, на которых "оскорбляют другие страны, культуры и религии и где это может иметь значительные негативные последствия для Дании".

В то же время правительство страны подчеркнуло, что свобода слова является фундаментальной ценностью и любые изменения должны происходить в рамках конституции, которая защищает свободу выражения взглядов.

В правительстве также признали, что такие противоречивые протесты влияют на международную репутацию Дании.

Отмечается, что эти протесты достигли такого уровня, что Дания "рассматривается как страна, которая способствует оскорблению и унижению культур, религий и традиций других стран" во многих частях мира.

Аналогичный запрет рассматривают и власти Швеции.

Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что процесс уже идет, и подтвердил, что находится в тесном контакте со своей датской коллегой Метте Фредериксен.

Евросоюз после акций с сожжением Корана в Дании и Швеции выступил с осуждением таких действий.

Провокационные акции с сожжением Корана в Швеции ранее привели к еще большему обострению отношений Стокгольма с Турцией, которая блокирует вступление страны в НАТО. В частности, президент Турции Эрдоган жестко реагировал на эти акции в скандинавском государстве.