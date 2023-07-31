Россияне решили укрепить Крымский мост надводными заграждениями
Российские оккупанты решили укрепить Крымский мост надводными заграждениями, чтобы попытаться защитить объект от атак Сил обороны. Об этом пишут пропагандистские каналы, подконтрольные Кремлю, сообщает Лига.net.
Захватчики пишут, что Керченский мост оградили "специальными противодиверсионными боновыми заграждениями".
Отмечается, что в будущем конструкции должны защищать переправу по всей ее протяженности.
Россияне пишут, что заграждения нужны для защиты от надводных и подводных дронов, которыми Вооруженные Силы Украины недавно атаковали мост.