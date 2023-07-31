Командующий Нацгвардией о командировах "Азова": Будут выполнять задачи

Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко дал понять, что командиры "Азова" будут задействованы в дальнейших боевых действиях против российского агрессора, сообщает Украинская правда.

Пивненко назначили на должность 8 июля 2023 года, в день, когда из Турции вернули командиров "Азова". Издание в интервью поинтересовалось, есть ли какое-то вето на их участие в боевых действиях.

"Денис (Прокопенко с позывным "Редис"), он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные.

Для меня какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а эти - нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет. Мы находимся в Силах обороны, есть верховный главнокомандующий, есть главнокомандующий, есть направленцы по оперативно-стратегическому испытанию. Кому необходима помощь, они присылают, грубо говоря, военным языком, мне боевое распоряжение, я его выполняю, и все" , – сообщил командующий Нацгвардии.