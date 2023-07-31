ВСУ об ударе по Кривому Рогу: Если "Искандер", то били намеренно

Российские оккупанты, предварительно, нанесли удары по Кривому Рогу баллистическими ракетами. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

"Мы знаем их разрушительную силу и скорость. Точный тип ракет будет объявлен, когда найдут осколки. Мы говорили неоднократно, что баллистика вылетает из наземной установки, до прилета буквально считанные минуты, мало времени на реагирование" , — сказал Игнат.

Он отметил, что если россияне били ракетой "Искандер-М", то удар по дому и учебному заведению был намеренным.

"Это высокоточное оружие. Терроризм чистой воды" , — резюмировал спикер ВСУ.

Днем 31 июля российские оккупанты нанесли﻿ удар двумя ракетами по Кривому Рогу. По меньшей мере, один человек погиб, 10 пострадали.