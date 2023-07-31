РФ за сутки обстреляла девять областей Украины – сводки ОВА

Российские захватчики за прошедшие сутки атаковали девять областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 понедельника, 31 июля, сообщает Укринформ.

Черниговская область за сутки подверглась россиянам семи минометных обстрелов - произошло 30 взрывов. В частности, Городнянская община Черниговского района захватчики обстреляли из минометов в направлении села Сеньковка. В Новгород-Северской общине зафиксированы два вражеских обстрела в направлении села Гремяч и еще два — по территории возле села Бучки. В Семеновской общине Новгород-Северского района россияне ударили у сел Прогресс и Блешня. В результате вражеских обстрелов в регионе прошло без жертв и разрушений.

Сумскую область ночью и утром российская армия обстреляла пять раз, вызвав тоже 30 взрывов. Под вражеским огнем оказались пять населенных пунктов в Краснопольской, Юнаковской, Белопольской, Шалыгинской и Великописаревской общинах. Обстрелы захватчики производили с применением минометов, гранатометов и пулеметов. По предварительным данным, человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Вчера в течение дня Сумская область подверглась 32 вражеским обстрелам, в результате которых прогремели 169 взрывов. Под вражеским огнем находились 22 населенных пункта в Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской и Великописаревской общинах.

Краснопольскую общину россияне атаковали из минометов (30 взрывов), самоходных артиллерийских установок (27 взрывов) и артиллерии (5 взрывов). Вражеским огнем ранен один человек, повреждены три частных жилых дома и СТО.

Середино-Будскую общину захватчики обстреляли из ствольной артиллерии (8 взрывов) и минометов (10 взрывов). По ее же территории враг сбросил с помощью дрона типа "коптер" гранатометный выстрел (ВОГ), повредив тем самым водонапорную башню.

В Днепропетровской области ночью русские войска терроризировали Никопольский район, обстреляв его семь раз. Попадания произошли по Марганецкой общине и самому Никополю. Продолжается обследование атакованных территорий и уяснение последствий. По состоянию на данный момент пострадавшие не обнаружены.

Запорожская область за сутки потерпела 78 вражеских ударов. Под вражеским огнем находились 20 населённых пунктов.

Из артиллерии российская армия била по территории Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Малиновки, Каменского, Степного, Пятихаток и других прифронтовых сел – всего зафиксировано 67 обстрелов. Из реактивных систем залпового огня захватчики атаковали Малые Щербаки, Левадное и Темировку, из беспилотников – Гуляйполе и Ольговское. Авиационный удар враг нанес по Орехову.

В результате российских обстрелов ранения получил 48-летний житель Малой Токмачки. Пострадавший госпитализирован. За сутки в регионе поступило девять сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области минувшей ночью россияне нанесли удары по Харькову – зафиксированы попадания ракетами С-300 в складские здания в Новобаварском районе. Два здания подверглись частичному разрушению, вспыхнул пожар. Ранение получил и был госпитализирован 61-летний охранник предприятия.

Ночью в Большом Бурлуке Купянского района российская ракета С-300 попала в город частного домохозяйства, повредив частный дом и гараж. Прошло без пострадавших.

Вчера вечером в Изюмском районе захватчики ударили по Шейковке, повредив частный жилой дом. В результате вражеских обстрелов погибла 70-летняя мирная жительница, женщина в возрасте 53 года и 76-летний мужчина получили ранения. Также за прошедшие сутки на Слобожанском направлении российские войска обстреляли из минометов и артиллерии Волчанск и Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки восточнее Берестового. Артиллерийские и минометные обстрелы от россиян претерпели Фиголовка, Новомлынск, Западное, Кондрашовка, Купянск и Кисловка.

Вчера захватчики также били по Волчанску, повредив четыре жилых дома и ранив 84-летнего мужчину. С беспилотника враг сбросил две гранаты на Тимофеевку Богодуховского района, повредив два забора.

В Луганской области россияне не прекращают артиллерийское давление на позиции сил обороны и по территории сел вблизи линии фронта. Невское и Белогоровка ежесуточно страдают от ударов вражеских орудий, "Градов" и минометов. Атакуют захватчики также с воздуха.

Вчера войска Российской Федерации ударили по Белогоровке и селам Донецкой области, расположенным у административной границы с Луганщиной.

За сутки в регионе россияне совершили 120 обстрелов, выпустив всего 576 снарядов. Установлено, что в подразделениях русских войск значительно увеличилось количество потерь. Тела погибших россиян физически не успевают вывозить из местных моргов.

Донецкую область в сутки войска РФ обстреляли 22 раза. Для ударов захватчики применяли артиллерию, авиационные бомбы типа КАБ-500, ракеты Х-58, танки, системы "Град", "Смерч" и "Ураган".

Под вражеским огнем находились Краматорск, Часов Яр, Авдеевка, Новоукраинка, Торецк, Предтечино, Ямполь, Константиновка, Большая Новоселка, Красногоровка, Молочарка, Раздольное, Клещиевка и Курахово.

Российскими обстрелами в регионе повреждены 45 жилых домов, два хозяйственных сооружения, гараж, два гражданских автомобиля, грузовой автомобиль, линия электропередач, газопровод и административное здание облгосадминистрации

За сутки в Донецкой области один погибший и семь раненых, среди которых – ребенок.

В Николаевской области вчера россияне обстреляли из артиллерии территорию Куцурубской общины, ранив 84-летнюю женщину, повредив жилой дом и сельскохозяйственную технику.

Херсонскую область в сутки российские войска обстреляли 68 раз, выпустив всего 358 снарядов. Сам Херсон получил от россиян девять обстрелов, по городу враг выпустил 36 снарядов. Попадания зафиксированы в районах 24 населенных пунктов области, а также по территории и сооружениям завода и предприятия в Херсоне.

Через сутки в регионе российская армия ранила пятерых мирных жителей.