В ходе проверок прокуроров выявили 10 предателей – Костин

В результате проверки деятельности прокуратур в приграничных областях установлены десять подозреваемых в государственной измене или коллаборационизме. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин, сообщает Укринформ.

"Сразу после вступления в должность я назначил проверку деятельности прокуроров девяти прифронтовых областей. Во время проверки в шести областях – Донецкой, Запорожской, Николаевской, Луганской, Харьковской и Херсонской – выявили факты нарушения присяги прокурора и преступления, связанные с вооруженной агрессией РФ.

В результате десяти работникам органов прокуратуры - семи прокурорам и троим госслужащим - сообщили о подозрении в государственной измене или коллаборационной деятельности" , - сказал Костин.

По словам Костина, обвинительные акты в отношении уже бывших служащих прокуратур Луганской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областей находятся в суде.

Следствие располагает доказательствами, что они участвовали в создании псевдопрокуратур на временно оккупированных территориях, предоставляли врагу информацию и сообщали ложную информацию о "совершении преступлений" отдельными подразделениями ВСУ против мирного населения, проинформировал Генпрокурор.

Он также напомнил, что бывшему руководителю Николаевской окружной прокуратуры Николаю Герману за государственную измену суд уже вынес приговор - пожизненное лишение свободы.

Костин также проинформировал, что по состоянию на конец июня за госизмену, коллаборационизм и пособничество агрессору сообщили о подозрении 385 сотрудникам Нацполиции, 6 сотрудникам Службы безопасности, 22 судьям и работникам судов. В суд уже направили обвинительные акты в отношении 266 работников полиции, 2 сотрудника СБУ и 7 работников судебной системы.