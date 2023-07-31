The Times: Что помешало Британии объявить ЧВК "Вагнер" террористами

Британский шаг по внесению ЧВК "Вагнера" в черный список сорван июньским мятежом наемников, а также заявлениями Путина об их финансировании государством. Правовая основа и без того была сложной, но события в прошлом месяце, когда Пригожин повернул свои войска против Кремля из-за нехватки боеприпасов, усложнили процедуру, необходимую для официального запрета организации как террористической в Великобритании, говорится в статье The Times, сообщает Зеркало недели.

"Теперь внести "Вагнер" в черный список означало бы запретить российскую правительственную организацию, что было крайне необычно и привело бы к ряду дипломатических и правовых осложнений" , - говорят источники в правительстве.

Тем не менее, министр внутренних дел Суэлла Браверман и замминистра по вопросам безопасности Том Тугендхат "твердо намерены" все-таки найти способ запретить ЧВК.

Если им это удастся, то принадлежность к компании, посещение ее мероприятий, агитация в ее пользу или ношение ее эмблемы на публике станут уголовными действиями. Кроме того, сопутствующие финансовые санкции лишат Евгения Пригожина и других представителей ЧВК "Вагнер" возможности преследовать журналистов и общественных деятелей, подавая на них иски в британский суд, как они делали это раньше, поскольку "вагнеровцы" просто не смогут оплачивать услуги британских юристов