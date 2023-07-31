Италия намерена выйти из китайской инициативы "Один пояс, один путь" (BRI), поскольку это не оказало влияния на увеличение итальянского экспорта.﻿ Об этом заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто в интервью Corriere della Sera, сообщает Европейская правда.

По словам итальянского чиновника, "вопрос заключается в том, как выйти (из BRI) без ущерба для отношений" с Пекином.

"Потому что это правда, что Китай является конкурентом, но он также является и партнером" , – убежден Крозетто.

По мнению министра обороны Италии, "выбор присоединиться к Шелковому пути Китая был импровизированным и нечестивым актом, сделанным (бывшим. – Ред.) правительством Джузеппе Конте, который привел к двойному негативному результату".

"Мы экспортировали много апельсинов в Китай и утроили (китайский. – Ред.) экспорт в Италию за три года" , – пояснил недостатки Крозетто.

В 2019 году Италия стала первой и единой страной G7, которая присоединилась к глобальной инфраструктурной программе Китая "Один пояс, один путь" к удивлению союзников на Западе.

"Один пояс, один путь" – глобальная инициатива правительства Китая по торгово-экономическому, культурному и научно-технологическому сотрудничеству. В рамках инициативы развивается наиболее масштабный транспортно-логистический проект XXI века, который объединяет Китай и страны Западной Европы.

Критики считают инициативу инструментом для Китая по распространению своего геополитического и экономического влияния.

После встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом в четверг премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что ее правительство все еще обсуждает вопрос Шелкового пути. Она анонсировала поездку в Пекин в ближайшем будущем и сказала, что решение примут до декабря.