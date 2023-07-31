Италия хочет выйти из китайского Шелкового пути
Италия намерена выйти из китайской инициативы "Один пояс, один путь" (BRI), поскольку это не оказало влияния на увеличение итальянского экспорта. Об этом заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто в интервью Corriere della Sera, сообщает Европейская правда.
По словам итальянского чиновника, "вопрос заключается в том, как выйти (из BRI) без ущерба для отношений" с Пекином.
"Потому что это правда, что Китай является конкурентом, но он также является и партнером", – убежден Крозетто.
По мнению министра обороны Италии, "выбор присоединиться к Шелковому пути Китая был импровизированным и нечестивым актом, сделанным (бывшим. – Ред.) правительством Джузеппе Конте, который привел к двойному негативному результату".
"Мы экспортировали много апельсинов в Китай и утроили (китайский. – Ред.) экспорт в Италию за три года", – пояснил недостатки Крозетто.
В 2019 году Италия стала первой и единой страной G7, которая присоединилась к глобальной инфраструктурной программе Китая "Один пояс, один путь" к удивлению союзников на Западе.
"Один пояс, один путь" – глобальная инициатива правительства Китая по торгово-экономическому, культурному и научно-технологическому сотрудничеству. В рамках инициативы развивается наиболее масштабный транспортно-логистический проект XXI века, который объединяет Китай и страны Западной Европы.
Критики считают инициативу инструментом для Китая по распространению своего геополитического и экономического влияния.
После встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом в четверг премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что ее правительство все еще обсуждает вопрос Шелкового пути. Она анонсировала поездку в Пекин в ближайшем будущем и сказала, что решение примут до декабря.