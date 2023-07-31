Британия списала десятки танков, так как не верила в "большую войну" – СМИ

Министерство обороны Великобритании уничтожило десятки танков Challenger 2, которые могли бы быть отправлены Украине, если бы их оставили на хранении, сообщает Европейская правда.

По данным The Times, утилизация проводилась в период с 2010 по 2014 год, расходы на нее составили 4,3 миллиона фунтов стерлингов. Всего было списано 43 танка Challenger 2.

В британском Минобороны заявили, что списанные танки было "экономически нецелесообразно" ремонтировать.

В середине 1990-х годов Британия закупила 386 танков Challenger 2, которые были задействованы в войне в Ираке, 40 из них уже были утилизированы до 2010 года.

Минобороны Великобритании планировало снизить общее количество танков на вооружении до 148 единиц, модернизировав остальные до нового стандарта – Challenger 3.

На длительное хранение поместили 75 танков Challenger 2. Глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что их следует отправить в Украину. Ранее Великобритания передала Киеву 14 танков Challenger 2.

Военный аналитик Джастин Крамп объяснил, что танки были утилизированы из-за того, что их хранение было дорогим. Кроме того, в то время считалось, что масштабные наземные войны в Европе остались в прошлом.

"Это то, что мы сделали неправильно... отсутствие достаточного количества танков, готовых к отправке в подразделения, которые должны были бы укомплектовать их во время конфликта, было серьезной проблемой, и я думаю, что армия, скорее всего, изменит свою политику в будущем" , – сказал он.

В мае 2023 года Великобритания подтвердила, что все обещанные танки Challenger 2 уже находятся на территории Украины.