Командующий Нацгвардии: Россияне переняли у нас тактику использования дронов
Командующий Национальной гвардии полковник Александр Пивненко подтвердил, что на фронте продолжается ожесточенная война боевых дронов, сообщает Украинская правда.
Многие эксперты сходятся на том, что россияне начали мощнее использовать БПЛА. В то же время часто приходится слышать, что в украинских Силах обороны постоянная нехватка дронов. Издание поинтересовалось, так ли это, и есть ли проблемы обеспеченности БПЛА у Нацгвардии.
"Они же у нас переняли тактику использования дронов. Обеспеченность идет, мы постоянно по своим каналам, например, через волонтерское движение обеспечиваемся, и официально обеспечиваемся постоянно. Но ведь идут и постоянные потери, РЭБ противника работает", – сказал Пивненко.
"Если взяться за цифры, могут быть такие дни, что мы теряем до 20 дронов в день. Бывает в хорошие дни - один дрон, два, три. Иногда не успевают дроны дойти до места. Например, был у нас запас 40, это как пример. За два дня он исчез, а мы рассчитывали, что его хватит на месяц.
Мы подключаем каналы, подтягиваем еще. Но иногда бывают такие моменты, что не всегда успеваешь подвезти, потому что район сложный. Командные пункты расположены очень близко к передней линии. Там тоже надо быть очень аккуратным, потому что, сами знаете, и волонтеры гибнут, и много ситуаций. Ну, это война", – сообщил он.
Кроме этого Пивненко отметил, что россияне постоянно меняют тактику ведения боевых действий.
Неизменным остается их принцип не жалеть живой силы и стирать все живое с лица земли с помощью разнообразной артиллерии.
Командующий НГУ дал понять, что не склонен недооценивать врага. По словам Пивненко, самые подготовленные из тех, с кем приходилось сталкиваться - это "Вагнер", но сейчас этих наемников нет на поле боя в Украине. В то же время офицер заверил, что Силы обороны будут сражаться и освобождать украинские территории, несмотря ни на что.