Шмыгаль рассказал об уровне готовности Украины к отопительному сезону

Состояние подготовки Украины к отопительному сезону составляет 60%.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Новое время.

"Состояние подготовки к отопительному сезону сейчас 60%" , — отметил он.

По его словам, с мая в Украине работает правительственный штаб по подготовке к зиме.

Глава правительства отметил, что сейчас уже отремонтированы 4 атомных энергоблока, 9 энергоблоков тепловых электростанций, 6 гидроагрегатов. До начала отопительного сезона Минэнерго поставлена четкая задача — вернуть в энергосистему 1,7 ГВт мощностей.

"Накапливаем энергоресурсы. В хранилищах 11,7 млрд кубометров газа, это 80% от запланированных объемов. На складах имеем 1,5 млн тонн угля из запланированных 1,8 млн тонн" , — рассказал Шмыгаль.

По его словам, с начала года в Украине отремонтировали 14,5 тыс. км воздушных линий, восстановили более 60% поврежденных теплоэлектростанций, ТЭЦ, котельных.

Премьер-министр отметил, что сейчас идет закупка коммунальной техники для 12 регионов, которые в этом нуждаются, на 50 млн грн, привлекаются средства международных партнеров.

Отмечалось, что для восстановления, ремонта и защиты объектов энергетики Госагентство по восстановлению уже направило 10 млрд грн. Также Украина получила помощь США в размере $897 млн, а еще около 166 млн евро на решение этих вопросов направил Европейский фонд энергетической поддержки Украины.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что этой зимой Украина будет использовать все атомные энергоблоки, которые не расположены на оккупированной территории.

В то же время глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что этой зимой понадобятся все энергоблоки, которые есть в системе. Даже те старые электростанции, которые не использовались в прошлые периоды, будут нужны в работе этой зимой.