FT: Путин не ищет выход из войны против Украины

Новый закон о мобилизации в России – это часть более широких усилий, направленных на максимизацию огневой мощи российской армии и подавление поддержки, которую Киев получает от Запада. Об этом пишет в статье для Financial Times директор российского «Центра Карнеги» в Берлине Александр Габуев, сообщает Зеркало недели.

«Эти поправки написаны под большую войну и всеобщую мобилизацию. И запах этой большой войны уже чувствуется» , - заявил на прошлой неделе глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, когда российский парламент принимал новый закон.

«Инициатива, позволяющая Кремлю отправить на войну еще сотни тысяч человек, проливает свет на печальную правду: вместо того, чтобы искать выход из своей катастрофической войны против Украины, Владимир Путин готовится к еще большей войне» , - пишет Габуев.

Он пишет, что многие в Украине и на Западе хотят верить, что российский президент в тупике. Украинская армия постепенно отвоевывает оккупированные россиянами земли и показала, что способна наносить удары вглубь вражеской территории, даже по Кремлю. Санкционное давление на Россию растет.

Запад остается единым в поддержке Киева, а потоки современного оружия и денег поддерживают украинские военные усилия. Наконец, мятеж, организованный главарем наемников «Вагнера» Евгением Пригожиным, и видимые конфликты среди высшего российского военного командования добавляют надежды на то, что военная машина Кремля сломается.

Для Кремля, считающего, что он может позволить себе длительную войну, все выглядит совсем по-другому. Прогнозы говорят, что российская экономика в этом году продемонстрирует умеренный рост, в основном благодаря круглосуточно работающим военным заводам. Критически важные компоненты, такие как микрочипы, необходимые для оборонной промышленности, поступают из Китая и других источников.

Несмотря на санкции, военный бюджет Кремля все еще наполнен деньгами благодаря неожиданным прибылям от продажи энергоносителей в прошлом году, а также адаптивности российских экспортеров, которые нашли новых клиентов и производят расчеты преимущественно в юанях. Если бюджетное давление обострится, российский центральный банк может пойти на дальнейшую девальвацию рубля, что облегчит выплаты солдатам, работникам оборонной промышленности и спецслужбам, репрессирующим российскую элиту и общество, позволяя Путину придерживаться своего губительного курса.

«Что касается самой войны, то Кремль по-прежнему, кажется, не обеспокоен украинским контрнаступлением. Даже если Киев добьется больших успехов, Кремль может отмахнуться от них как от временных. Путин делает ставку на то, что российская человеческая сила, которую потенциально можно мобилизовать, в 3-4 раза больше украинской, и единственная неотложная задача - иметь возможность задействовать этот ресурс, когда заблагорассудится, мобилизовать гораздо больше мужчин, вооружить их, научить и отправить воевать» , – пишет Габуев.

Он отмечает, что именно на это направлен новый закон, который должен помочь Кремлю избежать очередной официальной мобилизации. Теперь правительство может спокойно присылать повестки такому количеству мужчин, как сочтет нужным. Верхний возрастной предел для прохождения обязательной службы будет увеличен с 27 до 30 лет, и в будущем может быть снова повышен.

Как только электронная повестка будет отправлена, границы России будут немедленно закрыты для ее получателя, чтобы предотвратить массовый побег, как это было во время мобилизации минувшей осенью. Также было ужесточено наказание за отказ от службы. Эти шаги в сочетании с массовыми государственными инвестициями в расширение производства вооружений должны помочь Путину создать большую и лучше обеспеченную армию.

Параллельно Москва пытается задушить украинскую экономику. Зная, что украинский бюджет находится на жизнеобеспечении, предоставляемом его западными союзниками, Кремль хочет лишить Киев всех источников доходов.

«Поэтому Москва не только вышла из зернового соглашения, которое сделало возможным экспорт украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море, но и начала массированные авиаудары по украинским портам, чтобы уничтожить любую возможность возобновления договоренностей. Та же логика лежит в основе авиаударов России по гражданской инфраструктуре: они направлены на то, чтобы сделать украинские города непригодными для жизни и помешать усилиям по восстановлению» , – объясняет российский эксперт.

Кремль надеется, что скорейшее восстановление российской армии и постепенное уничтожение украинской экономики и Вооруженных сил приведет к росту разочарования Запада и уменьшению материальной поддержки, получаемой Киевом. Чтобы ускорить этот процесс и сломать волю Запада, Москва использует угрозы эскалации, включая расширение конфликта на территорию НАТО через Беларусь с помощью наемников «Вагнера».

Путин совершил много роковых ошибок. Но пока он у власти, Москва будет направлять все еще огромные ресурсы на реализацию своей одержимости уничтожением и покорением Украины. Когда западные лидеры думают о политике поддержки Украины на третьем году этой безобразной войны, любая долгосрочная стратегия должна учитывать эту реальность.