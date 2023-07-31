РФ на захваченных территориях принудительно мобилизовала около 60 тысяч мужчин – ГУР

Россия с начала 2022 года принудительно мобилизовала на временно оккупированной территории Украины от 55 тысяч до 60 тысяч мужчин. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк, сообщает Укринформ.

"Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те немногочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей - просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали: мол, будете на второй, на третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую" , - сказал Черняк.

По его словам, РФ сгоняет в оккупационное войско и студентов с оккупированных территорий.