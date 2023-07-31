Командующий Нацгвардии о контрнаступлении: Найдем лазейку и будет прорыв
Силы обороны Украины продолжают давить на врага и по метру отвоевывать захваченные российскими оккупантами земли. Об этом заявил командующий Национальной гвардии полковник Александр Пивненко, сообщает Украинская правда.
Относительно контрнаступления известно, насколько трудно дается каждый километр. Издание поинтересовалось, когда наступление может показать определенные результаты.
Пивненко отметил: конечно, такого, что Силы обороны Украины дошли за один бросок в Крым, не будет. Но наступательные действия продолжаются и противника ждут еще "сюрпризы".
"Если мы идем вперед, это уже результат. То есть все же вспоминают ту операцию на Изюмском направлении и думают, что так оно будет. Но нет, так не бывает. Для нас каждый метр - это уже результат. Мы идем, идем.
Увидите, придет время, что мы на каком-то направлении сделаем прорыв. И не факт, что это будет там, где кто-то думает. Мы найдем лазеечку и зайдем, и будет нормально. И они потеряют много наших территорий. Мы попали в не очень хорошую ситуацию, потому что Россия большая страна с большими ресурсами. Но мы знаем, что у нас нет выхода - мы дойдем до границ 91-го года. На это нужно время", – заявил командующий Нацгвардией.