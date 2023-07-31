Командующий Нацгвардии о контрнаступлении: Найдем лазейку и будет прорыв

Силы обороны Украины продолжают давить на врага и по метру отвоевывать захваченные российскими оккупантами земли.﻿﻿ Об этом заявил командующий Национальной гвардии полковник Александр Пивненко, сообщает Украинская правда.

Относительно контрнаступления известно, насколько трудно дается каждый километр. Издание поинтересовалось, когда наступление может показать определенные результаты.

Пивненко отметил: конечно, такого, что Силы обороны Украины дошли за один бросок в Крым, не будет. Но наступательные действия продолжаются и противника ждут еще "сюрпризы".

"Если мы идем вперед, это уже результат. То есть все же вспоминают ту операцию на Изюмском направлении и думают, что так оно будет. Но нет, так не бывает. Для нас каждый метр - это уже результат. Мы идем, идем.