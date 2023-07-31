Минэкономики пообещало вернуть все гражданские закупки в Prozorro

Министерство экономики анонсировало изменения политики по закупкам, в том числе и оборонным заказам. Все закупки, не относящиеся к вооружению и военной технике, снова будут проводиться в системе Prozorro. Это создаст дополнительные возможности для украинского бизнеса, сообщает Лига.Бизнес.

Важно, чтобы закупки в сфере безопасности и обороны могли закрывать отечественные компании, поскольку это едва ли не единственный рынок, на котором они сейчас могут работать. Закупки, не относящиеся к сфере обороны, будут вновь производиться в системе Prozorro. Это будут либо открытые торги в системе, либо запросы предложений в электронном каталоге Prozorro Market.

Сейчас Минэкономики работает над введением открытого рамочного соглашения, предусматривающего все этапы отбора в системе Prozorro.

Для Минобороны предусмотрен еще один дополнительный способ – закупки по упрощенной процедуре. Это делается во избежание "тендерного троллинга" – когда участник аукциона заваливает Антимонопольный комитет жалобами.

Еще одно изменение состоит в том, что условия поставки для украинских и иностранных производителей теперь одинаковы. Украинские производители, занимающиеся поставкой вооружения и военной техники для нужд обороны, будут заключать договоры по результатам переговоров. При этом они не должны подтверждать калькуляцию и, соответственно, норму прибыли.

В первые месяцы полномасштабной войны правительство ввело рамочные соглашения закупок для нужд обороны. Механизм предусматривал публикацию объявления с требованиями к товару или работам в Prozorro, но отбор победителей производился вне системы.

Сейчас все начатые рамочные соглашения будут продолжаться и дальше. Новые рамочные соглашения действующие правила не предусматривают.