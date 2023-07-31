На акции в Грузии задержали украинку: МИД проверяет информацию

МИД Украины проверяет информацию о задержании гражданки Украины во время акции против прибытия круизного лайнера с российскими туристами в грузинском Батуми, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Он сообщил, что дипломаты видели информацию о задержании украинки и на данный момент проверяют ее.

Как пишут грузинские СМИ, во время акции против прибытия российских туристов в Грузию были задержаны 9 человек, в том числе гражданка Украины.

В частности, на вечер в Батуми запланирована новая акция протеста с требованием освободить всех задержанных. В настоящее время аресты участников акции продолжаются.

По данным журналистов, в настоящее время российских туристов с лайнера вывозят на автобусах на экскурсии. Их охраняет полиция. Один из автобусов с россиянами закидали бутылками и яйцами.