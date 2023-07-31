На акции в Грузии задержали украинку: МИД проверяет информацию
МИД Украины проверяет информацию о задержании гражданки Украины во время акции против прибытия круизного лайнера с российскими туристами в грузинском Батуми, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
Он сообщил, что дипломаты видели информацию о задержании украинки и на данный момент проверяют ее.
Как пишут грузинские СМИ, во время акции против прибытия российских туристов в Грузию были задержаны 9 человек, в том числе гражданка Украины.
В частности, на вечер в Батуми запланирована новая акция протеста с требованием освободить всех задержанных. В настоящее время аресты участников акции продолжаются.
По данным журналистов, в настоящее время российских туристов с лайнера вывозят на автобусах на экскурсии. Их охраняет полиция. Один из автобусов с россиянами закидали бутылками и яйцами.