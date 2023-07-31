Удар по Кривому Рогу: количество погибших снова возросло

В результате ракетной атаки по Кривому Рогу погибли четыре человека. Пострадал 31 человек. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его данным, среди погибших 10-летний ребенок.

В то же время спасатели спасли из-под завалов четырех человек, в том числе ребенка.

Под завалами могут находиться люди, поисковая операция продолжается.

Вместе с тем, "Суспільне Днепр" сообщает о пяти погибших, среди которых три человека, тела которых достали из-под завалов.

Утром 31 июля россияне нанесли﻿ удар по Кривому Рогу двумя ракетами. Сообщалось о попадании в многоэтажку и здание учебного заведения.