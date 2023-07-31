СБУ заявила о ликвидации "черных обменников", выводивших деньги в РФ

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) заблокировали масштабный канал обращения средств между Россией и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем.

Об этом сообщили в СБУ.

В четырех регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно "проходило" более миллиона долларов США.

Обменники использовали подсанкционные русские системы переводов Юmoney и Webmoney, а также криптовалюту. Они оказывали услуги вывода российского рубля из-за его конвертации в криптовалюту и обналичивания в гривну.

Фото: СБУ

"Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, которые проводили теневые товаро-обменные и финансовые операции со страной-агрессором. Обналичивание криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах" , - говорится в сообщении.

Как сообщают в спецслужбе, во время обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено почти 60 млн в гривневом эквиваленте и оборудование, которое использовали в незаконной деятельности.

Фото: СБУ

В настоящее время одному из участников схемы сообщили о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).