ВСУ из трофейного ПТРК "Корнет" уничтожили российский танк

Украинские военные уничтожили российский танк с помощью трофейного противотанкового комплекса "Корнет", а корректировали удар по украинской противотанковой системе "Стугна-П". Соответствующее видео распространил военный эксперт Игаль Левин, сообщает Лига.net.

9К135 "Корнет" – это российский противотанковый комплекс с полуавтоматической лазерной системой управления.

Заявленная дальность стрельбы комплекса достигает от 100 м до 5,5 км днем и 3,5 км ночью.

"Стугна-П" – украинский противотанковый ракетный комплекс. Оператор может управлять комплексом дистанционно с помощью пульта, который можно вынести на расстояние до 50 м.

Эффективная дальность составляет более 100 метров. Максимальная: от 100 метров до 5 км днем и до 3 км ночью.

На видео российский танк остановился посреди поля, после чего на него навели ракету "Корнета" с помощью экрана "Стугны-П".

После попадания видно взрыв.