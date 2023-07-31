ГУР об атаках на Москву: К этому россияне должны привыкать
Кремль пытается игнорировать состоявшийся 30 июля очередной налет беспилотников на Москву во избежание недовольства среди жителей столицы страны-террористки РФ. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Зеркало недели.
«Это норма и новая реальность, к которым россияне должны привыкать. Бизнес в РФ должен понимать, что преступления Кремля приводит в тупик не только режим Путина, но и всю страну. Даже жители Москвы понимают, что ничего не идет по плану», – отметил Юсов.
Представитель ГУР МОУ добавил, что Кремль пытается не распространять информацию о налете беспилотников на Москву, чтобы не разочаровать жителей своей столицы.
«Для Путина это очень чувствительный момент, они боятся настроений внутри самой Москвы. Путин делает вид, что ничего не произошло, приехал на парад, ничего не говорил о потерях. Строят альтернативную картинку, которая все больше разрывается с реальностью», - добавил Юсов.