Оккупанты снова обстреляли Херсон, есть погибший - ОВА
Днем 31 июля российские войска нанесли удар по микрорайону Корабел в Херсоне. В результате обстрела погиб мужчина.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"Под вражеский обстрел в собственном автомобиле попал 65-летний мужчина. Знакомый пытался доставить товарища в больницу. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось лишь констатировать смерть", – говорится в сообщении.
Также ранение получил 38-летний житель Херсона. Его с травмами ноги и руки госпитализировали.
Напомним, утром россияне также обстреляли Херсон из РСЗО "Град". В результате обстрела погиб работник коммунального предприятия.